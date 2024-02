Er wordt al een lange tijd gewerkt aan een Borderlands-film en die vertoonde eerder deze week weer een teken van leven omdat er wat foto’s online waren verschenen. Nog beter is dat er nu ook een trailer is, die ons een eerste indruk van de film geeft.

De trailer hieronder is met bijna 3 minuten best lang en laat een hoop zien. De film staat, zoals in de trailer te zien is, gepland voor dit jaar, maar een premièredatum voor bioscopen is er helaas nog niet. Zodra de datum bekend wordt gemaakt, lees je het hier.