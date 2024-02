Rainbow Six Siege is inmiddels dik 8 jaar oud en later dit jaar zal de titel zijn negende verjaardag gaan vieren. Nog altijd wordt de shooter veel gespeeld en van een opvolger is tot op heden geen sprake. Het ziet er ook niet naar uit dat dit snel zal gaan gebeuren, want de game is dankzij de uitstekende ondersteuning anno 2024 nog altijd relevant.

Maar wordt het na zoveel jaar niet tijd om te gaan upgraden naar een nieuwere engine, want op een gegeven moment gaat een game toch wat achterlopen. Daar wil Ubisoft echter niets van weten, want wat de techniek nu te bieden heeft is nog altijd fantastisch voor de shooter. Sterker nog, er zit een heel team pertinent op de ontwikkeling van de engine.

Daar komt nog bij dat Ubisoft andere games heeft gezien die een sequel kregen en daar vervolgens behoorlijk mee de mist ingingen, iets wat men niet wil met deze franchise.

“I can confidently say that we have probably one of the best engines in the world when it comes to live PvP shooters. The team is incredible, and we have a huge engine pipeline team that every single month incrementally improves the way that we can deliver content faster, more robust, more stable, hopefully as much as possible.

The idea of switching engines to something that can be off-the-shelf ready simply doesn’t answer the needs of a really competitive and demanding game like Siege. I’m not going to name names, but you see games that did go through sequels and just completely drop the ball because they have to remake every single thing that they did in that first game.

It can be really frustrating, really costly, and in the end, it doesn’t even give you anything that was a benefit. If you know what you have to begin with, and you build it up, that is where we see success. And that is where we know we can take Siege into the future.”