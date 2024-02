Over ongeveer twee maanden komt de game Stellar Blade van ontwikkelaar Shift Up uit voor de PlayStation 5. Dankzij de X-gebruiker @Genki_JPN weten we mogelijk nu al hoeveel schijfruimte je vrij moet houden op je PlayStation 5 om de game te kunnen installeren.

Voor Stellar Blade heb je minstens 35GB aan vrije ruimte nodig en dit weten we omdat er al placeholder-hoesjes in de Japanse winkels liggen, waarop dergelijke informatie te vinden is. Het is mogelijk dat de daadwerkelijke vereiste ruimte nog wat varieert, omdat het placeholder info is of er bijvoorbeeld een day-one patch uitkomt.

Voor definitieve informatie moeten we de upload naar de PlayStation Store afwachten, al geeft dit een voorlopige indicatie. Stellar Blade is vanaf 26 april 2024 beschikbaar voor de PlayStation 5.

Here is the back of the box. It says it requires “more than 35GB” free storage capacity. It’s still early so it might not be final. Not sure. I was imagining the game will be around 50-60GB but we will have to wait and see! pic.twitter.com/bdkBRD3Eb7

— Genki✨ (@Genki_JPN) February 23, 2024