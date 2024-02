We mogen vandaag weer een dagje op de kalender wegstrepen en de release van Dragon’s Dogma 2 begint nu akelig dicht in de buurt te komen. We moeten nog een kleine maand wachten, maar dat weerhoudt Capcom niet om ons weer van wat nieuwe informatie te voorzien. Ditmaal heeft men de aankomende Deluxe Edition en aantal pre-order bonussen uitgelicht.

Zoals verwacht is de Deluxe Edition ongeveer een tientje duurder dan de standaard versie. Deze editie bevat dan wel weer een aantal extra’s, waaronder een Explorer’s Camping Kit, 1500 Rift Crystals (de valuta waarmee je Pawns kunt inhuren), een Wakestone en de Art of Metamorphosis, een boek waarmee je het uiterlijk van je eigen personage als dat van je Pawn kunt wijzigen.

Voor de fans van het origineel bevat deze editie ook de Dragon’s Dogma Music & Sound Collection, waarmee je in-game geluidseffecten en muziek kunt vervangen voor die van de originele game.

De pre-order bonus is wat simpeler en bevat het Superior Weapons Quartet, een pakket wat een viertal wapens heeft voor de verschillende Vocations. Hiermee moeten de eerste uurtjes wat makkelijker worden zonder dat de game uit balans raakt. Bij het opstarten van de game kunnen de items opgepikt worden vanuit de opslag of bij de eerstvolgende herbergier.

Dragon’s Dogma 2 lanceert op 22 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.