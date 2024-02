Sonic Superstars werd over het algemeen positief ontvangen door de pers, ook hier op PlaySense, maar dit heeft niet geleid tot hoge verkoopcijfers. SEGA heeft hier een verklaring voor, denk ze.

Tijdens de kwartaalpresentatie heeft de uitgever uitleg gegeven over de tegenvallende verkopen van Sonic Superstars. Volgens SEGA werd de game goed ontvangen, maar bleven de verkopen achter doordat er rond de release van de platformer ook andere titels in hetzelfde genre uitkwamen.

“Although Sonic Superstars has generally been well received by those who have played it, the timing of the launch coincided with competing titles in the same genre, and it has been short of the initial forecast”