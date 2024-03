Vorig jaar juli kwam Crash Team Rumble op de markt en de game werd daarna regelmatig van nieuwe content voorzien. Volgende week zal er weer een nieuwe update beschikbaar komen, maar dat zal dan ook meteen de laatste zijn.

Toys for Bob laat via de game zelf weten dat de laatste extra content op 4 maart 2024 beschikbaar zal worden gesteld. Na deze datum kan je het spel gewoon blijven spelen en je krijgt een 500-tier Battle Pass die 104 items bevat.

Dit is de content die in de voorgaande drie seizoenen zat, dus als je dat al hebt is het weinig nieuws onder de zon. Verder zal het niet meer mogelijk zijn om Crash Coins te kopen en als je die nog in bezit hebt, dan kun je die gebruiken om tiers te skippen in de Battle Pass.