Op 22 maart kunnen we eindelijk aan de slag met Dragon’s Dogma 2, het langverwachte vervolg op een fan-favoriete titel uit de Capcomstal. Ondertussen is het embargo voor previews verlopen, wat betekent dat we werkelijk overspoeld worden met nieuws over de game. Waaronder de onderstaande, maar liefst 18 minuten durende gameplayvideo.

Het filmpje werd online gezet door PlayStation Underground en bevat interessant commentaar van regisseur Hideaki Itsuno. Alsof dat nog niet genoeg is, zien we ook de Magick Archer klasse uitgebreid aan het werk. Het resultaat mogen we best spectaculair – en gevarieerd! – noemen. Zowel fans als twijfelaars raden we dan ook van harte aan om de video aan te klikken.