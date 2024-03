Tegenwoordig bevatten de meeste games voor de current-gen consoles twee of zelfs meer grafische modi. Zo kan de speler zelf bepalen of hij/zij bijvoorbeeld voor een hogere resolutie of juist hogere framerate wil gaan. Dragon’s Dogma zal deze keuze niet aanbieden.

Director Hideaki Itsuno heeft in een interview met Game Informer gezegd dat Dragon’s Dogma 2 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S één grafische preset zal hebben. Itsuno liet niet weten op welke resolutie de game dan zal draaien, maar hij gaf wel informatie over de framerate.

Capcom heeft gekozen voor een zogenaamde ‘uncapped framerate’. Dit betekent dat deze vaak zal/kan veranderen tijdens het spelen. Deze schommelingen hangen af van wat er op het scherm te zien is of gebeurt. De ontwikkelaar probeert om en nabij de 30 frames per seconde te zitten of ietsje hoger. Gamers die 60fps als minimum beschouwen worden dus teleurgesteld.

“The game has an uncapped framerate. We’re aiming to go at around or higher than 30 frames per second. That is for consoles as well. There are some functions that you can turn on and off, but there aren’t multiple sets of options that you can change at once. But yeah, the frame rate will come uncapped for all consoles.”