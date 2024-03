Vorige maand werden er enkele aanpassingen op de Steam-pagina van Dragon’s Dogma opgemerkt, wat leidde tot speculatie over een mogelijke demo van de RPG. Het blijkt echter om iets anders te gaan.

Capcom heeft tijdens hun showcase ‘Capcom Highlights Day 1’ aangekondigd dat er een Character Creation and Storage-app beschikbaar is gesteld. Met deze app kun je alvast je eigen personage en diens ‘Pawn’ creëren. Je kunt in totaal vijf personages maken en opslaan, en natuurlijk kun je deze overzetten zodra de volledige game in de winkels ligt.

De Japanse uitgever/ontwikkelaar belooft uitgebreide mogelijkheden te bieden om je eigen held te maken, dus kan je rustig de tijd nemen om je ideale personage te maken. Op 22 maart 2024 kan je uiteindelijk met je eigen gemaakte held aan de slag, want dan ligt Dragon’s Dogma in de winkel.