Het aftellen naar de lancering van Dragon’s Dogma 2 mag nu echt gaan beginnen, want over iets langer dan een week ligt de nieuwe actie-RPG van Capcom in de (digitale) winkelrekken. Dat betekent ook dat de ontwikkelaar meer details met de buitenwereld gaat delen en dat brengt ons tot behoorlijk wat nieuwe informatie.

In een interview met Automaton hebben regisseur Hideaki Itsuno en producent Yoshiaka Hirabayashi flink wat zaken verteld over Dragon’s Dogma 2. Zo zijn – volgens het duo – de Vocations in deze game een stuk interessanter dan in het origineel. Vocations zijn de klasses die spelers kunnen kiezen, zoals Fighter en de Warrior. Nieuwe toevoegingen zijn de Mystic Spearhand en Trickster; twee Vocations die afgekeken hebben bij de latere Devil May Cry-games, tevens van de hand van Itsuno.

Volgens de regisseur heeft dit alles te maken met balans. Vocations zijn nu meer beperkt in de wapens die zij kunnen gebruiken, maar die moeten wel krachtiger zijn en de Vocations moeten nu meer vaardigheden hebben. Daarbij is de wereld een stuk groter geworden dan oorspronkelijk gedacht. De map was in eerste instantie vier keer zo groot als de wereld van Dragon’s Dogma, maar volgens het ontwikkelingsteam is dat uiteindelijk een flinke slag groter geworden én is het aantal dorpjes en steden significant gestegen.

Fans die hopen dat de game ooit multiplayer zal krijgen, zullen wel wat teleurgesteld worden. De game zal namelijk een pure singleplayer ervaring blijven en volgens de ontwikkelaars passen online elementen simpelweg niet bij het concept van Dragon’s Dogma. De Vocations en het huren van Pawns van andere spelers moet wel het gevoel van een MMORPG geven, zonder de technische uitdagingen die bij dat genre horen.

Ten slotte heeft Itsuno het nog over de hectische combat en wat er allemaal mogelijk is met de nieuwe hardware. De Japanner zegt bijvoorbeeld dat het mogelijk is om drie baasvijanden tegelijkertijd op het scherm te toveren, waar het ontwikkelingsteam in de vorige game al moeite had met twee. Spelers kunnen dus tijdens een vlucht van het ene baasgevecht zo een andere schrikbarende vijand tegen het lijf lopen.

Dragon’s Dogma 2 lanceert op 22 maart voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.