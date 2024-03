De razendpopulaire Monster Hunter-franchise doet het extreem goed sinds de release van Monster Hunter: World, en dat is merkbaar. Capcom heeft bekendgemaakt dat Monster Hunter: World in de afgelopen 6 jaar sinds de lancering meer dan 25 miljoen keer is verkocht.

Monster Hunter: World werd binnen één maand al de bestverkochte Capcom-game ooit. Capcom heeft verder gebouwd op dat succes met Monster Hunter Rise en is van plan om in 2025 opnieuw te scoren met Monster Hunter Wilds, dat zal worden uitgebracht voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.

Monster Hunter: World is nu beschikbaar voor PS4, Xbox One en pc.