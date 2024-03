We beginnen zo stilaan in herhaling te vallen: Resident Evil doet het momenteel zéér goed. Critici zijn fan van Capcoms langlopende horrorfranchise, zowel wat de nieuwe delen betreft als de remakes. Ook het grote publiek heeft echter wel oor naar een regelmatige dosis Resident Evil. Dat kan je alleszins afleiden uit de prima verkoopcijfers die de reeks al jarenlang weet voor te leggen.

Vandaag heeft Capcom nog maar eens een mijlpaal bereikt. De Resident Evil 4 remake – die in maart 2023 verscheen en gepast hoge ogen wist te gooien – is namelijk al meer dan 7 miljoen keer over de toonbank gegaan. Dat is ruwweg een half miljoen meer dan in december, toen de reeks nog tegen 6,48 miljoen verkochte exemplaren aankeek. We kunnen niet anders dan onder de indruk zijn.