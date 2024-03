Spelers in Helldivers 2 werden de voorbije dagen opgeschrikt door blauwe lasers die over het virtuele slagveld vliegen en soms zelfs spelers hardhandig uit lijken te schakelen. Johan Pilestedt, de CEO van ontwikkelaar Arrowhead, mag op X dan wel laconiek claimen dat de lasers niet echt zijn, dit mysterieuze statement weet de gemoederen geenszins te bedaren.

Het lijkt erop dat Arrowhead met de blauwe lasers hint naar een nieuwe factie, die binnenkort de strijdtonelen van Helldivers 2 zal komen vervoegen. En als we op dit dataminen mogen afgaan, zouden we zelfs specifiek kunnen spreken over de Illuminate, een ras dat fans van het eerste deel zich vast nog zullen herinneren. De toekomst zal het ongetwijfeld uitwijzen.