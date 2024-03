In het najaar van 2023 werden we aangenaam verrast door Lies of P, een duistere hervertelling van het klassieke verhaal van Pinokkio (en in zekere zin was het ook de Bloodborne sequel die we nooit kregen). De game kreeg goede kritieken en dat vertaalde zich ook in de verkoop- en speelcijfers. Ontwikkelaar Neowiz heeft nu op X een update gegeven over die cijfers. Leuk nieuws, want de game is de kaap van 7 miljoen spelers gepasseerd!

“7 MILLION reasons to celebrate. Thank you for being part of our journey. “

Kleine nuance: het gaat hier over spelers en niet verkochte exemplaren. Lies of P is immers ook verkrijgbaar via Game Pass en die spelers zitten in dit totaal meegerekend. Laten we echter niet moeilijk doen over details: dit is een heel mooie prestatie!

Ook wij gingen vorig jaar met de game aan de slag en onze bevindingen lees je in onze review.