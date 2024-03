Capcom brengt ons de laatste jaren alleen maar topgames die steevast goed scoren bij de pers en ook zeker het publiek. De eerstvolgende release is natuurlijk Dragon’s Dogma 2 en de grote vraag was of ze die succesvolle lijn met deze titel voort zouden zetten. Het korte antwoord: ja.

Inmiddels is het embargo op de reviews verstreken en we zien erg veel perfecte scores uitgedeeld worden. Daarnaast is het laagste cijfer op dit moment een 7.0, daar waar het merendeel boven de 8.0 zit. Op moment van schrijven levert dat een uitstekend gemiddelde van 8.7 op. Prima game dus.

Wij zijn nog druk bezig met Dragon’s Dogma 2 en onze review mag je volgende week verwachten.

GamingBolt – 10

Pure Xbox – 10

TheXboxHub – 10

Dexerto – 10

RPG Site – 10

Twinfinite – 10

TheSixthAxis – 10

VG247 – 10

VGC – 10

Gameblog.fr – 10

Eurogamer – 10

NME – 10

Gfinity – 10

Gamers Heroes – 9.5

GameSpace – 9.5

MMORPG – 9.5

GamingTrend – 9.5

BaziCenter – 9.5

Dot Esports – 9.5

Hobby Consolas – 9.4

Areajugones – 9.2

Vandal – 9.1

Siliconera – 9.0

XboxEra – 9.0

Game Rant – 9.0

The Games Machine – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Windows Central – 9.0

PC Games – 9.0

GameSpot – 9.0

Shacknews – 9.0

GGRecon – 9.0

God is a Geek – 9.0

Hey Poor Player – 9.0

PSX Brasil – 9.0

Game Informer – 9.0

Worth Playing – 9.0

TRG – 9.0

Power Unlimited – 9.0

Gaming Nexus – 9.0

Gamer – 9.0

GameSpew – 9.0

PC Gamer – 8.9

GamePro – 8.8

SomosXbox – 8.8

IGN Benelux – 8.8

COGconnected – 8.8

CD-Action – 8.5

Everyeye.it – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

GameSkinny – 8.5

Xbox Achievements – 8.5

GameStar – 8.4

GAMES.CH – 8.4

SpazioGames – 8.3

Gamereactor – 8.0

Hardcore Gamer – 8.0

Wccftech – 8.0

Jeuxvideo.com – 8.0

Noisy Pixel – 8.0

Screen Rant – 8.0

IGN – 8.0

Digital Spy – 8.0

Guardian – 8.0

Jeuxvideo.com – 8.0

But Why Tho? – 7.5

Gamepressure – 7.5

Metro GameCentral – 7.0

Digital Trends – 7.0

Variety – 7.0

Dragon’s Dogma 2 is vanaf morgen verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.