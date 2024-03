Review | South Park: Snow Day! – Ubisoft wist met South Park: The Stick of Truth en South Park: The Fractured But Whole twee sterke games neer te zetten binnen de bekende franchise. Nu heeft THQ Nordic de licentie in handen en zij hebben Question Games de opdracht gegeven om een nieuwe game te maken rondom South Park. De Amerikaanse ontwikkelaar heeft met de eerder genoemde titels van de Franse uitgever twee goede voorbeelden, maar er is gekozen om een geheel eigen weg in te slaan. Niet alleen is er voor een ander genre gekozen, het geheel wordt ook in 3D weergegeven in plaats van 2D. Dat Question Games zijn eigen stempel op South Park wil drukken is natuurlijk prima, de vraag is of dat ook goed uitpakt.

IJsvrij!

In South Park: Snow Day! wordt het bekende dorpje geteisterd door een sneeuwstorm. Dit heeft vervelende gevolgen voor de bewoners, waaronder vele ongelukken en problemen met het verkrijgen van voedsel. De kinderen daarentegen vieren feest, aangezien ze ijsvrij krijgen van school. Voor Cartman en zijn maatjes is dit de ideale gelegenheid om weer een rollenspel te spelen. Natuurlijk wordt ook ’the new kid’ uitgenodigd en kunnen andere nieuwe kinderen zich bij hen aansluiten. Tijdens het spel wordt geleidelijk duidelijk waarom er een sneeuwstorm over hun dorp raast en dat zij er iets tegen kunnen doen.

Stroef verloop

South Park: Snow Day! is een actie/avonturen-game die je met drie andere spelers in coöp kunt spelen. Als je met minder dan drie andere spelers speelt, worden de resterende posities ingenomen door AI-gestuurde teamgenoten. Voordat je een level begint, kun je gebruikmaken van een tweetal kaarten die je bepaalde buffs of upgrades geven. Ook de groep waartegen je vecht heeft deze mogelijkheid. Tijdens je avonturen kun je weer extra kaarten en upgrades vinden, die je soms al direct kunt gebruiken. Als je begint te spelen valt meteen op dat de combat erg stroef verloopt. Er is een duidelijke vertraging merkbaar tussen het indrukken van de actieknop en de reactie van jouw personage. Dit maakt het vechten al meteen niet prettig.

Dit is niet het enige minpunt van het knokken. Je hebt tevens heel weinig aanvalsmogelijkheden. Je beschikt slechts over één mêlee-aanval en één aanval op afstand, en dat is het. Hierdoor ben je eigenlijk constant bezig met simpel ‘hacken en slashen’, wat al snel eentonig wordt. Hoewel er een klein aantal speciale/magische aanvallen tot je beschikking staan, verandert dit niet veel aan de eentonigheid van het vechten. Het spel heeft ook moeite om de moeilijkheidsgraad stabiel te houden, dus je moet rekening houden met plotselinge ‘difficulty spikes’ die het toch al beperkte speelplezier verder ondermijnen. Over het leveldesign zijn we ook niet te spreken. Je wordt geconfronteerd met zeer simplistische levels die ontworpen lijken te zijn door een beginnende ontwikkelaar en dat dan in het PlayStation 1-tijdperk, toen 3D-games net in opkomst waren.

Geen verbetering

Qua missies is het niet veel beter. Het is hoofdzakelijk hordes vijanden te lijf gaan. Althans, er is één moment waarop je wat objecten van A naar B moet brengen en er zijn een aantal baasgevechten. Dit is echter de enige variatie die het spel te bieden heeft en dat is eigenlijk best treurig. De al eerder aangehaalde mogelijkheid om met maximaal drie andere spelers in coöp te spelen zorgt ook niet voor meer speelplezier. Hoe je het ook wendt of keert, het spel gaat snel vervelen. Bovendien ontbreekt het aan enige reden om door te blijven gaan, want je doet constant hetzelfde. Er is wel een uitgebreide skilltree om je personage te upgraden, maar er zijn simpelweg niet genoeg levels – deze zijn op één hand te tellen – om hier volledig van te profiteren.

Er zijn op een gegeven moment een klein aantal bonuslevels beschikbaar om te spelen. Deze vallen echter in de categorie ‘Horde’ modus, waarin je waves van vijanden moet verslaan. Aangezien South Park: Snow Day! niet echt uitblinkt in het vechten, ben je niet direct geneigd om deze bonuslevels te spelen. Bovendien lijkt de campagne zelf al op een Horde modus en omdat deze snel repetitief wordt, zit je niet te wachten op nog meer verveling. Wat overigens niet vervelend is, is de AI van je teamgenoten als je met minder dan drie andere spelers speelt. De door de computer gestuurde personages weten aardig van zich af te bijten, dus je staat er gelukkig niet helemaal alleen voor.

Verkeerde keuzes

Als je ooit de tekenfilms hebt gezien, weet je dat de serie in 2D wordt weergegeven en dat de animaties enigszins houterig over kunnen komen. Ubisoft bleef trouw aan deze stijl en maakte twee games die een soortgelijke aanpak hanteerde. Question Games is waarschijnlijk van mening dat deze stijl net zo goed in 3D kan werken, aangezien Snow Day! ook in 3D wordt weergegeven. Echter, de speelervaring leert ons dat het toch niet zo goed uitpakt. Hoewel de verschillende personages lijken op die uit de tekenfilm en de originele stemmen worden gebruikt – dus de voice acting op zich is goed -, voelt het gewoon heel vreemd om Cartman, Kenny en alle andere personages uit South Park in 3D te zien. Het mist de vertrouwde vibe van de tekenfilmserie en de South Park-games van Ubisoft.

Wat ook erg tegenvalt is de humor. South Park staat altijd wel garant voor minstens een aantal lachwekkende scènes, maar deze zijn simpelweg niet te vinden in Snow Day!. Een beetje vreemd, want de schrijvers van The Fractured But Whole hebben ook aan deze game meegewerkt. Gelukkig laat de framerate je wel glimlachen. De 60 frames per seconde worden voor het grootste deel gehaald. Er kunnen hier en daar wat dipjes in zitten, maar die vallen nagenoeg niet op. De resolutie haalt niet het maximale. Deze hangt ergens rond de 1440p. Je krijgt dus niet het scherpst mogelijke beeld te zien als je een 4K tv gebruikt, ook al zijn de graphics zelf niet bijzonder te noemen. Het geheel ziet er aardig uit en alles is goed genoeg geanimeerd, maar dat is het dan ook. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de muziek, het is niet slecht, maar daar is ook alles mee gezegd.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar voor: Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.