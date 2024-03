Overwatch 2 staat vooral bekend om zijn hectische multiplayerwedstrijdjes, waarin spelers wereldwijd het met cartooneske figuren tegen elkaar opnemen. Je kan de game echter ook in PvE modus spelen – oftewel een modus waarin spelers strijden tegen de virtuele wereld en de daarin optredende gevaren. Die laatste modus is echter niet zo populair.

In die mate zelfs dat Blizzard besloten heeft om de ontwikkeling van toekomstige PvE content stop te zetten. Volgens een nieuwsbrief van Bloomberg, geschreven door bekend journalist Jason Schreier, werd het team achter de PvE modus van Overwatch 2 zelfs grotendeels ontslagen. De reden? Eerdere PvE content bracht eigenlijk gewoon te weinig geld op.

Niets persoonlijks, dus. Wel business. Alle aandacht van Blizzard zal nu naar de PvP modus van Overwatch 2 gaan.

“Last year, Overwatch 2 received a paid pack of three PvE story missions that sold poorly, according to people familiar with the business, which was a major reason for the cratering bonuses. In January, as part of a company-wide reduction in its work force, the majority of the team behind Overwatch 2’s PvE was laid off.”

“Overwatch 2 developers were informed that the company does not plan to finish any of the remaining planned PvE content and will instead double down on competitive player vs. player gameplay, according to the people familiar.”