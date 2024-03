Met Star Ocean: The Second Story R leverde Square Enix een prima remake af, die nu zowaar nog beter wordt met een grote update. De onderstaande trailer vertelt je al wat je moet weten over de verbeteringen die de ontwikkelaar doorgevoerd heeft.

Zo krijgen we nu een nieuwe moeilijkheidsgraad voorgeschoteld, naast de optie om de eindes die je vrijgespeeld hebt opnieuw te beleven. Nieuwe Raid vijanden, wapens, wapenuitrustingen, accessoires én karakterillustraties maken het plaatje compleet.