Na Rise of the Ronin van afgelopen maand kunnen PS5-gamers alweer uitkijken naar de volgende exclusieve titel. Hack ’n slash liefhebbers kunnen op 26 april namelijk aan de slag met Stellar Blade. Hierin speel je als Eve, die het moet opnemen tegen allerlei groteske wezens van verschillende formaten en soorten. Hoewel de release nog even op zich laat wachten, heeft de ontwikkelaar al meer plannen gedeeld voor de toekomst.

Spelers kunnen namelijk gratis updates verwachten, waaronder een New Game+ modus en gratis outfits voor Eve. Deze worden uiteraard na de lancering beschikbaar gesteld. In een interview werd ook nog eens benadrukt dat er geen microtransacties in de game aanwezig zullen zijn. Een kleine kanttekening daarbij is wel dat er eventueel geld gevraagd kan worden als er bijvoorbeeld een samenwerking met een andere game wordt aangegaan. Een outfit die daarop gebaseerd kan zijn, kan voor een ‘klein bedrag’ worden aangeschaft.

Verder werd er nog kort gesproken over uitbreidingen voor Stellar Blade. Er werd namelijk gezegd dat de DLC nog niet ‘gescheiden’ is van de gratis content. Hiermee zou gesuggereerd kunnen worden dat we in de toekomst wellicht een uitbreiding voor Stellar Blade mogen verwachten.