In een interview met PC Gamer gaat Nightive Studios oprichter Stephen Kick dieper op de aankomende System Shock Remake patch in. Deze update voegt onder meer een vrouwelijke hoofdrolspeler toe, iets dat al tijdens de originele Kickstarter-campagne werd beloofd. Deze toevoeging heeft overigens geen effect op de gameplay, aangezien het personage waarmee je speelt niet spreekt en slechts in een aantal cutscènes voorkomt.

Daarnaast is ook het einde van de game volledig herwerkt. Er was namelijk nogal wat kritiek op het laatste gevecht en de studio hoopt dat nu te verhelpen. Tot slot wordt er ook een ander kritiekpunt aangepakt, dankzij de toevoeging van wegwijzers wordt de kans dat je steeds verdwaalt een stuk kleiner. Patch 1.2 komt op 11 april uit. Ruim een maand later, op 21 mei, lanceert ook eindelijk de consoleversie van System Shock Remake.