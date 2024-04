De allereerste triple-A-game van de Zuid-Koreaanse studio Shift Up, Stellar Blade, komt over 2 weken uit. In gesprek met RULIWEB heeft directeur Kim Hyung-Tae aangegeven dat het team werkt aan een day one-patch om het spel verder te verbeteren voor de release.

De update zal waarschijnlijk bug fixes bevatten voor problemen die zijn opgemerkt in de demo, en natuurlijk nog andere aanpassingen brengen om het eindproduct te polijsten. Stellar Blade is vanaf 26 april exclusief verkrijgbaar voor de PlayStation 5.

De Stellar Blade-demo is nu beschikbaar om te downloaden in de PlayStation Store.