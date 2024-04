Met nog iets meer dan twee weken te gaan tot de release, kunnen PS5-gamers binnenkort aan de slag met de sci-fi hack ’n slash titel Stellar Blade. Naarmate de releasedatum dichterbij komt, verschijnt de game natuurlijk steeds vaker in het nieuws. Bijna elke week valt er wel iets nieuws te zien of horen over Stellar Blade, en dat is deze week niet anders.

In deze korte, maar krachtige trailer staat Adam centraal, één van de personages die je tegen zult komen. Adam is een looter die zich in de verre en verlaten werelden van de game begeeft, op zoek naar waardevolle materialen. Hij verricht deze werkzaamheden om de stad Xion te helpen en de mensen daar in leven te houden.

Benieuwd naar Adam? Bekijk snel de onderstaande trailer. Stellar Blade verschijnt exclusief voor de PlayStation 5 op 26 april.