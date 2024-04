Baldur’s Gate 3 mag zich geheel terecht Game of the Year noemen. Larian Studios zette met het eindresultaat iets bijzonders neer en wist met name de harten van menig D&D-fan te veroveren. Gezien het succes en de vele lofuitingen voor Baldur’s Gate 3, is het niet vreemd dat er gekeken wordt naar een mogelijk vervolg. Helaas zal dat vervolg niet door Larian Studios gemaakt gaan worden.

Hoewel Larian Studios de ontwikkelaar is van Baldur’s Gate 3, hebben zij het IP niet in handen. De rechten liggen namelijk bij Hasbro. In een interview met PC Gamer vertelde Hasbro dat zij uitgebreid de tijd nemen om de juiste partner, aanpak en product te kiezen om de toekomst van Baldur’s Gate te vertegenwoordigen. Het kan dus nog wel even duren voordat we een nieuw deel mogen verwelkomen.

“We’re going to take our time and find the right partner, the right approach, and the right product that could represent the future of Baldur’s Gate. We take that very, very seriously, as we do with all of our decisions around our portfolio. We don’t rush into decisions as to who to partner with on products or what products we should be considering.”