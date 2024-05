Ken je Deviation Games nog? De studio met Call of Duty veteranen die aan een mysterieuze IP sleutelde voor Sony… maar abrupt de deuren sloot voor dat project effectief het levenslicht kon zien? Wel, het ziet ernaar uit dat een aantal werknemers van die onfortuinlijke ontwikkelaar alsnog de handen in elkaar aan het steken is om een videogame te maken.

In dit bericht op LinkedIn – zie ook het onderstaande citaat – drukt voormalig Deviation Games medewerker zijn blijdschap uit dat een aantal van zijn ex-collega’s met de hulp van Sony een nieuwe studio hebben opgericht. Dit oude bericht op X wijst er op dat één van de leidende krachten van Deviation Games – Jason Blundell – eveneens betrokken is.

Hopelijk gaat het deze nieuwe ontwikkelaar beter af dan zijn voorganger.

“I hear that a lot of previous Deviation Games employees have set up their own studio at Sony working on an undisclosed new IP. All the people I see working there that have signed up are top-class developers and hope that you can create a top-class new IP with your studio that hopefully gives you all the time you need to create a quality product and not have to deal with red tape from previous projects.”