Square Enix heeft de laatste jaren een aantal (console) exclusieve games uitgebracht, waaronder de nodige titels in samenwerking met Sony PlayStation. Het ziet er nu echter naar uit dat we dat niet meer zullen zien, want de uitgever gaat namelijk een andere koers varen.

Begin dit jaar liet Square Enix weten dat ze hun visie wilden veranderen, onder andere door zich meer te gaan focussen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. In een nieuw businessplan meldt de uitgever dat ze zich nu ook ‘agressief’ gaan focussen op multiplatform. Zo kan een grotere groep gamers genieten van hun producten.

Dit is natuurlijk omdat verschillende games van Square Enix het de laatste tijd niet zo goed doen qua verkopen. De uitgever hoopt met deze verandering van focus en maatregelen die daarbij gepaard gaan het tij te doen keren.