Eén van de beste games van het afgelopen jaar, Alan Wake II, wist hoge ogen te gooien door het ijzersterke verhaal en de angstaanjagende sfeer zoals je in onze review kunt lezen. Het spel heeft ook een ijzersterke soundtrack en die soundtrack is vanaf vandaag beschikbaar via diverse muziekdiensten.

De soundtrack is gemaakt door de Finse componist Petri Alanko, die onder andere ook de muziek voor Control en de eerste Alan Wake heeft gecomponeerd. De soundtrack bestaat uit 35 tracks en zal gestreamd kunnen worden via Spotify, Amazon Music, Apple Music en meer. Daarnaast is de soundtrack ook aan te schaffen via Amazon en iTunes.

De release van de soundtrack viert ook de veertiende verjaardag van Alan Wake dat in 2010 werd uitgebracht. Alanko hoopt dat de soundtrack net zo aangenaam zal zijn voor fans als het voor hemzelf is en hij verzekert dat er veel moeite in het maken van de soundtrack is gestopt.

“From a composer’s point of view, the soundtrack has no filler, with each musical cue emphasizing a certain sequence of events that fans have experienced on screen. I hope the result is as pleasing to you as it is to myself, and trust me, I carefully thought about the soundtrack. To me, be it a movie soundtrack or a video game soundtrack, it should work as an entity in and of itself.”