Weinig franchises zijn zo toonaangevend als Capcoms Resident Evil. Sterker nog, de franchise presteert beter dan ooit en heeft onlangs een nieuwe mijlpaal bereikt met meer dan 157 miljoen verkochte exemplaren. Volgens de laatste geruchten werkt Capcom hard aan de weg naar 200 miljoen, aangezien de uitgever en ontwikkelaar naar verluidt een remake van de eerste Resident Evil, naast Resident Evil 9 in ontwikkeling heeft.

Het gerucht komt van een Arabische Resident Evil-community op X genaamd PRE_Alarabiya, die de informatie weer van een eigen bron heeft vernomen. PRE_Alarabiya heeft geen inhoudelijke informatie over de vermeende remake, maar weet wel te vertellen dat de remake van Resident Evil 1 in 2026 uit zou moeten komen. 2026 is ook het jaar van het 30-jarige jubileum van Resident Evil, en een remake past hier zeker bij. Entertainmentjournalist Daniel Richtman onderschrijft de geruchten van PRE_Alarabiya.

Naast de geruchten over de Resident Evil 1 Remake deelt PRE_Alarabiya ook informatie over Resident Evil 9, dat volgens hen volgend jaar al zou moeten uitkomen. Zo zal Leon de hoofdpersoon zijn, waarmee de game aanvangt, maar de bron merkt wel op dat dit naar verluidt alleen voor de intro van het spel geldt en dat je naarmate je verder komt ook met andere personages zult spelen.

De intro speelt zich af in Zuidoost-Azië, iets wat eerder al werd gemeld door de bekende Silent Hill-leaker Dusk Golem, maar spelers zullen zich ook in andere delen van de wereld begeven.

De geruchten lijken van betrouwbare bronnen te komen, maar zoals gewoonlijk kun je dit het beste met één, twee of tien korreltjes zout nemen. Mogelijk weten we volgende maand meer, dan staan er namelijk weer een aantal presentaties op de planning zoals Summer Game Fest en Microsofts Xbox Showcase.