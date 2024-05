Elke keer als Take-Two Interactive kwartaalcijfers bekendmaakt, schrijven we een bericht over Grand Theft Auto V. De game die oorspronkelijk in september 2013 uitkwam is dik 10 jaar later nog altijd ongekend populair en dat maakt dat de game een nieuwe mijlpaal heeft bereikt.

De uitgever van de game heeft namelijk laten weten dat Grand Theft Auto V 200 miljoen keer is verkocht en met dit absurd hoge aantal, staat de game op de tweede plek van best verkopende games ooit. Het moet enkel Minecraft voor zich dulden met een verschil van pakweg 100 miljoen exemplaren.

De verkopen van Grand Theft Auto V zullen door blijven gaan, maar of het ooit Minecraft voorbij zal steken valt te betwijfelen. Ook omdat we eind volgend jaar Grand Theft Auto VI mogen verwachten.