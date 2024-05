Eerder dit jaar bracht THQ Nordic de reboot van Alone in the Dark uit, maar echt geweldig kunnen we de game niet noemen. De titel had te maken met wat technische tekortkomingen en ook andere punten van kritiek, al zijn er inmiddels meerdere updates uitgebracht om dit recht te zetten.

Een goed begin is het halve werk luidt een bekend gezegde, maar het tegenovergestelde is op deze game van toepassing. Dit ziet moederbedrijf Embracer Group ook in de resultaten, want het bedrijf heeft in een fiscaal rapport aangegeven dat de game het minder goed heeft gedaan dan verwacht.

Dezelfde vlieger gaat ook op voor Outcast: A New Beginning. Ook die game heeft het minder goed gedaan dan verwacht. Het is zodoende de vraag of Embracer de franchises doorzet of dat ze ermee ophouden, gezien beide games de series een soort van nieuw leven moesten inblazen.