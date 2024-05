De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Shift Up heeft een uitstekend console debuut gehad met Stellar Blade, waarin spelers het avontuur op een apocalyptisch Aarde aangaan met hoofdpersoon Eve. De exclusieve PS5-game beviel ons erg goed, zoals je in de review kan lezen en ondertussen wordt er gekeken naar een pc-versie en zelfs een vervolg.

Dat is lange termijn, maar ook op korte termijn staat er wat op stapel. Er is namelijk een nieuwe update live gegaan en deze voegt de Boss Challenge modus toe. Je kan in deze modus alle baasgevechten uit de verhaallijn opnieuw doen en achter elkaar door spelen.

Ook zijn er drie nieuwe Nano Suits – outfits voor Eve – met deze update toegevoegd, waaronder de Neurolink Suit die je kan vrijspelen in de nieuwe modus. Tot slot voert de update nog wat quality-of-life verbeteringen door.