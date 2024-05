Hoewel we nog tot 9 juni moeten wachten tot de officiële onthulling van Call of Duty: Black Ops 6 zal plaatsvinden, worden er nu volop teasers gedeeld en die geven een beetje meer informatie over de setting van de game. Zo gingen er eerder geruchten rond dat deze game de Golfoorlog als setting zou hebben en nieuwe hints lijken daar inderdaad op te wijzen.

Zo heeft Activision videobanden naar influencers gestuurd die bestaan uit allerlei fragmenten van nieuwsuitzendingen, televisiereclames en meer, en dat uit de jaren negentig. Opvallend is dat Saddam Hoessein meerdere malen terugkomt in de clip, die je hier kunt bekijken. Vanmiddag gaat om 16:00 uur ook een live-action trailer online en de thumbnail lijkt ook een hint te geven.

In de thumbnail staan namelijk coördinaten en als die op Google Maps ingetikt worden, komt het paleis van Hoessein naar voren. Sterker nog, de voormalige president/dictator van Irak lijkt zelfs te zien te zijn op deze afbeelding. Kortom, genoeg hints naar de setting en met de video van vanmiddag komen we vast meer te weten.