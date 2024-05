Ieder jaar viert Square Enix het bestaan van Dragon Quest op 27 mei, de dag waarop de allereerste Dragon Quest werd uitgebracht. Ter gelegenheid van Dragon Quest Day 2024 heeft de uitgever een kleine teaser uitgebracht voor de HD-2D remake van Dragon Quest III.

De teaser bevestigt dat Dragon Quest III HD-2D zal worden uitgebracht op de Xbox Series X|S, PlayStation 5, Switch en pc. Dat de game op zoveel verschillende platformen zal verschijnen, mag geen verrassing zijn, aangezien Square Enix eerder deze maand al bekendmaakte dat het een multiplatform strategie zal gaan hanteren.

Hoewel Dragon Quest III niet bij naam wordt genoemd, meldt het X-account van Dragon Quest dat “de legende van Erdrick nadert”. Het kan dus bijna niet anders dan dat het hier om de remake van Dragon Quest III gaat.

Leaker Midori deelt via X dat er in de komende weken meer informatie zal worden gedeeld over Dragon Quest III HD-2D. Volgens haar bronnen zal het spel namelijk tijdens de eerstvolgende Nintendo Direct getoond worden. Volgende maand weten we dus naar alle waarschijnlijkheid meer.

Je kunt de teaser hieronder bekijken.