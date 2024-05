Als we leaker Dusk Golem mogen geloven, dan is Capcom bezig met een remake van Resident Evil Zero en Code Veronica. Andere journalisten hebben dit nu ‘bevestigd’ en één daarvan kwam met nog wat extra informatie.

Zowel Andy Robinson van VGC als Universo Nintendo’s editor-in-chief Felipe Lima laten weten dat de informatie van Dusk Golem correct is. Lima voegt hier aan toe dat deze titels ook voor de opvolger van de Nintendo Switch zal verschijnen.

Deze remakes zullen native naar het nieuwe platform worden gebracht, dus geen cloud-versie zijn zoals Resident Evil 7 dat op de hudige Nintendo Switch wel is.