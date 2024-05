De maand mei stond in het teken van diverse geruchten rondom de Resident Evil-franchise. Een van de geruchten was dat Resident Evil 9 deze zomer zou worden aangekondigd en dan in januari zou uitkomen. De leaker die deze informatie naar buiten bracht, Dusk Golem, krabbelt nu weer terug en geeft aan deze zomer geen aankondiging te verwachten en dat het spel intern nu gepland zou staan voor eind 2025/begin 2026.

Daarnaast stelt Dusk Golem ook dat de recente geruchten rondom een Resident Evil 1 Remake niets anders dan lariekoek zijn. Volgens de leaker zou er geen remake van het spel in ontwikkeling zijn. Hij stelt ook dat er geen remake van Resident Evil 5 in ‘actieve ontwikkeling’ is. Mogelijk betekent dit wel dat een eventuele remake van Resident Evil 5 zich in de conceptfase zou kunnen bevinden.

Dusk Golem ontkracht niet alleen zijn eigen en andere geruchten, maar brengt ook een aantal nieuwe geruchten in de mix. Hij stelt namelijk dat remakes van Resident Evil Zero en Code Veronica momenteel wel in ontwikkeling zijn. Helaas deelt de leaker geen verdere informatie over wanneer we iets mogen verwachten qua beelden of verdere info.

Zoals gewoonlijk moet je dit bericht met een korreltje zout nemen. Dusk Golem staat erom bekend terug te komen op eerder gedane uitspraken en gebruikt vaak het excuus dat zijn informatie verouderd is en er in de tussentijd veel veranderd kan zijn. Toch heeft hij het zo nu en dan wél bij het rechte eind, waardoor deze informatie mogelijk toch waardevol kan zijn.