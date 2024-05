Hogwarts Legacy is al lange tijd uit en het is ook al even bekend dat er een gratis zomerupdate aankomt voor het avontuur in het Harry Potter universum. Wel werd destijds al aangegeven dat de fans niet al te hoge verwachtingen moeten hebben van deze update, en dat is terecht. De inhoud van deze zomerupdate is nu namelijk onthuld.

Allereerst brengt de update een nieuwe foto modus naar de game, met natuurlijk diverse opties om de mooiste, magische plaatjes te schieten. Spelers die graag hun skills willen resetten kunnen dat doen dankzij de nieuwe Reset Talent Points optie. Verder mogen spelers nieuwe skins verwachten die hierboven te zien zijn.

De zomerupdate voor Hogwarts Legacy verschijnt op 6 juni.