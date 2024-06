Recentelijk verscheen MultiVersus voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc, maar als we afgaan op het aantal spelers was de launch een minder groot succes dan toen de open beta lanceerde. Warner Bros. Games gaat de game echter interessant proberen te houden door regelmatig nieuwe personages en maps toe te voegen.

Zo werden recentelijk Jason Voorhees van de Friday the 13th-films en Agent Smith van de Matrix-films toegevoegd. Insider Gaming meldt op basis van geverifieerde informatie via leakers dat nu ook Daffy Duck, Samurai Jack en Aquaman hun opwachting zullen maken.

Enkele verwijzingen in de trailers gaven al een drietand en een katana weg, dus dit zou zeer goed mogelijk kunnen zijn. Dit is niet alles, ook zouden de Cat Concerto en Candy Kingdom stages naar de game komen. Genoeg dus om naar uit te kijken de komende tijd.