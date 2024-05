Team Asobi bracht ons bij de release van de PlayStation 5 de gratis game Astro’s Playroom. Een uitstekende game waarmee de console op een speelse wijze werd ge├»ntroduceerd. Nadien hebben we niks meer van deze ontwikkelaar vernomen, al gaan er al lange tijd geruchten dat ze bezig zijn met een nieuwe Astro Bot-game.

Dat blijkt inderdaad te kloppen, want tijdens State of Play heeft Sony PlayStation zojuist ‘Astro Bot’ aangekondigd. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en kan je hieronder in de trailer bewonderen. Heel lang hoeven we niet meer op de release te wachten, want deze game staat gepland voor 6 september.

Meer info over de game vind je hier.