Eind maart werd Marvel Rivals aangekondigd voor de pc, maar de game is ook in ontwikkeling voor de PlayStation 5 zo blijkt uit de aanwezigheid van de titel tijdens de State of Play uitzending deze nacht.

De game werd getoond middels een gameplay trailer en die kan je natuurlijk hieronder bekijken. In de trailer zijn twee nieuwe personages te zien, die vanaf de release in het roster zitten: Venom en Adam Warlock.

In juli zal er een gesloten beta van Marvel Rivals plaatsvinden op de PlayStation 5, maar specifieke details daaromtrent moeten we nog afwachten. Het is ook nog niet bekend wanneer de game precies moet verschijnen, maar wel is aangekondigd dat spelers op de console van Sony de exclusieve skin ‘Scarlet Spider’ zullen ontvangen.

Meer informatie over Marvel Rivals kan je hier op het PlayStation Blog vinden. Mocht je het je afvragen, de game komt ook naar de Xbox Series X|S.