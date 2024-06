Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zond Sony een nieuwe State of Play uitzending uit die bol stond van trailers en een aantal aankondigingen. Hoewel veel aankondigingen vooraf al gelekt waren en niet alle titels getoond werden waar geruchten over rondgaan (LEGO Horizon bijvoorbeeld), is de periode van showcases nog niet voorbij.

Aanstaande vrijdagavond mogen we immers de Summer Game Fest Showcase verwachten en Sony PlayStation is een partner van dit evenement. Er bestaat een goede kans dat we tijdens dit evenement nog meer aankondigingen van Sony krijgen. Dit is wat de vrij betrouwbare leaker Midori suggereert.

Midori stelt op X dat we mogen uitkijken naar meer informatie van Metaphor: ReFantazio en Sonic X Shadow Generations tijdens Summer Game Fest volgende week, maar ook meer titels van Sony PlayStation zelf. Wat zal het zijn denk je? Laat het hieronder weten.