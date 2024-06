De meest recente State of Play uitzending is nog maar net achter de rug, maar Sony blijkt nog niet klaar te zijn met hun aankondigingen en evenementen voor dit jaar. Recent nog werd al gefluisterd dat Sony meer in petto heeft en dat we tijdens Summer Game Fest zeker nog van hen zouden horen. Volgens Tom Henderson van Insider Gaming is Summer Game Fest echter niet het enige: ergens aan het einde van dit jaar zou er nog een PlayStation Showcase gepland staan. Er wordt gesproken over de Horizon x LEGO game (die nog niet is aangekondigd) en daar wordt het volgende vermeld:

“Presumably, such an announcement will be saved for Summer Game Fest in June or the PlayStation Showcase towards the end of the year.”

Welke games dan zoal getoond zouden worden tijdens deze showcase, is vooralsnog niet duidelijk (behalve dan misschien die Horizon LEGO game). Er zouden geen nieuwe games in Sony’s grote franchises op de planning staan tot april van 2025, maar een evenement vol aankondigingen van games die na april uitkomen, dat zou wel mooi zijn natuurlijk!