We weten al lang dat ontwikkelaar Bloober Team bezig is met een remake van Silent Hill 2. Nu de game eindelijk pronkt met een officiële releasedatum – 8 oktober – is het tijd voor creative director Mateusz Lenart om ons warm te maken met wat nieuwe informatie. In een interview met de PlayStation Blog duidt hij enkele verschillen tussen het origineel en de remake.

Zo is het verhaal – waarvoor Silent Hill 2 zo veel jaren later nog steeds berucht is – grotendeels intact gebleven. Op technologisch vlak had de studio echter meer om mee te spelen dan zijn voorganger. Dankzij motion capture kunnen personages als James en Maria hun emoties nu meer tonen dan uitspreken. Verwacht je dus aan lichtjes aangepaste dialogen om hieraan tegemoet te komen.

“The central characters from the original story, James and Maria, are at the heart of our remake as well. Their emotional arcs have been preserved, with great care being given to showcasing their emotions with motion capture technology. This allows us to employ ‘show, don’t tell’ techniques more often, which is why some of the dialogue has been slightly altered to add an extra layer of nuance to the character dynamics.”

Het hoofdpersonage van Silent Hill 2 is een alledaagse man zonder specifieke gevechtsopleiding. Het is dus niet meer dan logisch dat hij niet zo goed weet hoe hij zich moet verweren in gewelddadige omstandigheden. Dit zal ook in de remake het geval zijn, al werd zijn arsenaal aan acties tóch uitgebreid. Dat is overigens nodig, aangezien vijanden dit keer onvoorspelbaarder zullen reageren.

The combat in this remake is designed to allow for a wider variety of approaches – the player’s arsenal of actions has been expanded, while also preserving the feeling of playing as an inexperienced everyman. [On top of that,] returning players will notice how [enemy] movements and attacks have been fleshed out in order to make them more distinctive and unpredictable in combat scenarios.”

Ons klinkt het eerlijk gezegd allemaal als muziek in de oren We zijn benieuwd of Bloober Team de hoge verwachtingen zal kunnen inlossen.