Vorige week dinsdag kondigde Sony PlayStation in het teken van de Days of Play start al de PlayStation Plus Essential games voor de maand juni aan. Nu we eenmaal in juni zitten op de eerste dinsdag van de maand, zijn de games aan het abonnement toegevoegd.

Met een PlayStation Plus Essential abonnement of hoger kun je nu de onderstaande games uit de PlayStation Store downloaden en spelen.

De games zijn beschikbaar tot dinsdag 2 juli. PlayStation Plus Extra en Premium gebruikers mogen deze maand ook de nodige nieuwe games verwachten en die zijn inmiddels ook al aangekondigd. Voor een volledig overzicht kan je hier terecht.