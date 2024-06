Microsoft is ook dit jaar weer van de partij tijdens Summer Game Fest met een eigen showcase. Vanavond om 19:00 uur kunnen we gaan genieten van een lange presentatie, waarin allerlei nieuwe titels voorbij komen. Verwacht zoal meer te zien van Indiana Jones en de onthulling van de Starfield uitbreiding Shattered Spaces.

Ook gaan er geruchten rond dat we aankondigingen rondom Gears of War mogen verwachten, State of Decay en DOOM. Er zou zelfs sprake zijn van een Xbox Portable teaser. Kortom, het belooft de moeite waard te worden en de livestream check je vanaf 19:00 uur hieronder.

Deze showcase wordt opgevolgd door een aparte showcase die in het teken staat van Call of Duty: Black Ops 6. Hoe laat die precies begint is niet bekend, gezien het afwachten is hoe lang de Xbox Games Showcase duurt. De verwachting is anderhalf tot twee uur.