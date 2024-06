Een flinke hoeveelheid digitale inkt heeft hier al gevloeid over Test Drive Unlimited: Solar Crown en eindelijk lijkt er schot in de zaak te zitten. Recent kwamen we te weten dat de game op 12 september zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Omdat die dag steeds dichterbij komt en de game nog wel een stress test kan gebruiken, is er nu een demo van de game beschikbaar op Steam.

Deze demo bevat al 9 van de 14 districten op Hong Kong Island, 27 races en een heleboel wagens om mee rond te scheuren. Je zal door de eerste 15 progressielevels kunnen spelen en er staat geen limiet op de speeltijd. De enige limiet is dat de demo maar beschikbaar blijft tot 17 juni 2024 om 19:00 uur. Op zich is dit wel genoeg tijd om heel wat uurtjes rond te racen op de straten van Hong Kong.

Spelers die de Silver Sharp/Streets Edition op consoles aanschaffen, krijgen toegang tot de game op 10 september, terwijl de spelers die de Gold Edition aanschaffen (alle platformen) al op 5 september aan de slag kunnen. We hebben de game onlangs zeer uitgebreid aan de tand kunnen voelen, dus binnenkort lees je er in een preview meer over.