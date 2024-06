Een horror coöp game, dan denken wij direct aan Left 4 Dead, maar we hebben het nu over No More Room in Hell 2. De eerste game verscheen in 2011 en nu komt er eindelijk een vervolg. De game speelt zich af op een grote herspeelbare map en is te spelen tot wel acht spelers.

Je speelt als een hulpverlener in noodsituaties en je moet zien te overleven met alles wat je onderweg maar kan vinden om zo je missies te voltooien. Een echte releasedatum heeft de game nog niet gekregen, maar wel weten we dat de game in early access gaat op Halloween van dit jaar.

Bekijk hieronder zeker even de bloedstollende trailer.