Black Myth: Wukong is al een lange tijd in ontwikkeling, maar dat traject komt over twee maanden (soort van) ten einde. Op 20 augustus verschijnt de game voor de PlayStation 5 en pc. Aanvankelijk zou de titel dan ook voor de Xbox Series X|S uitkomen, maar de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat die versie vertraging oploopt.

Om de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden, zullen ze voor de Xbox-versie iets meer tijd moeten nemen. Er is nog geen nieuwe releasedatum bekendgemaakt, maar zodra dat kan laat de ontwikkelaar het weten. Tot slot werd er tijdens Summer Game Fest nog een nieuwe trailer getoond en die bekijk je hieronder.

“PC and PS5 users can enjoy the full game starting August 20, 2024. We are currently optimizing the Xbox Series X|S version to meet our quality standards, so it won’t release simultaneously with the other platforms. We apologize for the delay and aim to minimize the wait for Xbox users. We will announce the release date as soon as it meets our quality standards.”