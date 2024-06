Microsoft kondigde gisterenavond wat nieuwe modellen van de Xbox Series X|S aan, maar het bleef volledig stil over een Xbox Portable. Nu is dat platform officieel nooit aangekondigd en varen we hier op geruchten, maar Microsoft ontkent ook niet dat het platform bestaat.

In een interview met IGN werd Phil Spencer gevraagd naar de geruchten. Hierop gaf hij aan dat de toekomst wat betreft Xbox hardware erg gaaf is en dat het team op verschillende manieren hiermee bezig is. De focus lag nu echter op de games, maar op een later moment zal er meer over hardware gesproken worden.

“The future for us in hardware is pretty awesome,” Spencer told the outlet. “The work that the team is doing around different form factors, different ways to play, I’m incredibly excited about.

Today was about the games… but we will have a time to come out and talk more about platform, and we can’t wait to bring it to you.”