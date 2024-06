FuturLab is niet vies van verschillende licenties verwerken in hun PowerWash Simulator game. Zo hebben we eerder al Back to the Future, SpongeBob SquarePants, Final Fantasy en meer gezien. Qua downloadbare content is men ook zeker nog niet klaar met de game en via een trailer hebben ze de volgende uitbreiding onthuld.

Deze uitbreiding staat gepland voor de zomer en het betreft hier het Alice’s Adventures Special Pack. Oftewel, het gaat hier om een Alice in Wonderland uitbreiding met content ge├»nspireerd door dat universum. Om een indruk te krijgen druk je hieronder op play.