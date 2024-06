Vorig jaar september kondigde Ubisoft aan dat Massive Entertainment reeds bezig was met de ontwikkeling van The Division 3. Sinds dat bericht hebben we niets meer over het project gehoord, maar de game is natuurlijk nog altijd in de maak.

De reden dat de game ontbrak tijdens Ubisoft Forward eergisteren is voornamelijk omdat de ontwikkelaar van dienst momenteel nog druk bezig is met Star Wars Outlaws, die eind augustus zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Zodra die game uit is, zal de focus van de ontwikkelaar opschuiven naar The Division 3 zo weet insider Tom Henderson op X te melden. Dit betekent ook dat de game nog wel even op zich zal laten wachten. Het goede nieuws is dat spelers zich in de tussentijd met The Division 2 kunnen vermaken, gezien die game nog altijd uitstekende ondersteuning krijgt.