Special | Luigi’s Mansion 2 HD – Luigi’s Mansion kwam in september 2001 uit voor de Nintendo GameCube. Dit was een lanceringstitel voor de console en die viel goed in de smaak bij zowel de pers als gamers. Een punt van kritiek was echter dat de game wat aan de korte kant was. Liefhebbers hoopten dan ook op een vervolg dat een groter avontuur zou bieden. Helaas mocht dat niet zo zijn, althans, op de GameCube. Er kwam uiteindelijk wel een tweede deel, maar die verscheen pas in maart 2013 voor de Nintendo 3DS – en behoorlijke tijd later dus. Beter laat dan nooit en deze game komt nu ook uit voor de Nintendo Switch als een remaster. Wij doken erin om te kijken of de game de moeite waard is.

Luigi to the rescue

In Luigi’s Mansion 2 HD doet Professor E. Gadd weer een beroep op Luigi om spoken te vangen. De geleerde had het voor elkaar gekregen om spoken vriendelijk te maken, zodat zij hem konden helpen bij zijn werk. Dit ging allemaal goed totdat King Boo de Donkere Maan in stukken liet exploderen met als gevolg dat de spoken de andere kant van hun persoonlijkheid laten zien. Luigi is de aangewezen man om de scherven op te gaan rapen en de situatie te herstellen, terwijl de vele spoken het hem onmogelijk proberen te maken. Om Luigi te bewapenen, heeft de professor een vernieuwde versie van de Poltergust gemaakt, de bekende uitgebouwde stofzuiger die Luigi ook gebruikte in het eerste deel.

Modernere graphics, dezelfde gameplay

Luigi’s Mansion 2 HD is een remaster in de pure zin van het woord. Alleen de grafische aankleding van de game is aangepakt, waardoor het er netjes uitziet. Vanwege de iets meer met de hand getekende stijl ziet de game er echter niet zo gedetailleerd uit als Luigi’s Mansion 3, maar dat maakt de game zeker niet minder mooi. De personages en diens animaties zijn namelijk verbeterd en er zijn diverse toegevoegde en verbeterde textures in combinatie met een hogere resolutie. Dit is 1080p docked en 720p handheld. Het spel heeft hierdoor een modern aangezicht, waardoor de titel zeker niet misstaat tussen de games van vandaag de dag. De framerate is 30fps, maar dat is voor deze game voldoende, aangezien de gameplay heel traag is.

Wat betreft de gameplay zelf, is de remaster exact hetzelfde gebleven aan het origineel: het onderzoeken van landhuizen en het opzuigen van spoken vormt de kerntaak. Luigi heeft hiervoor de beschikking over een verbeterde versie van de Poltergust 3000, namelijk de Poltergust 5000. Deze stofzuiger stelt onze held in staat om meerdere spoken tegelijk op te zuigen, in plaats van een enkel spook zoals in het eerste deel. Het is echter nog steeds eerst zaak om de spoken te laten schrikken en dat doe je door een verblindende lichtflits te genereren met je zaklamp.

Dit klinkt simpel, maar de spoken krijgen al snel door wat je aan het doen bent en naarmate het avontuur vordert, zorgen de geesten voor bescherming van hun ogen. Denk daarbij aan zonnebrillen of schilden. Het is dan aan jou om deze eerst van de spoken te verwijderen voordat je je lichtflits effectief kunt gebruiken. Dit kan nu gemakkelijker dan in het origineel, omdat je nu je stofzuiger kunt bewegen met de rechter analoge stick in plaats van de actieknoppen van de 3DS. Tevens kan je je zaklamp nu activeren met zowel de actieknoppen als schouderknoppen. Net wat jij het beste vindt werken, het resultaat is dat de gameplay soepeler aanvoelt.

Lekker gevarieerd

De verschillende manieren waarop de spoken zich beschermen tegen je zaklamp zorgen voor aardig wat variatie in het vangen van de geesten, en het blijft daardoor leuk om te doen. Daarbij zal je ook nog bazen tegenkomen die weer andere manieren vereisen om ze te kunnen verslaan. Je zaklamp zal trouwens al snel voorzien worden van een ‘dark light’-modus. Hiermee kan je onzichtbare spoken en voorwerpen zichtbaar maken. Tevens zal je deze alternatieve modus van je zaklamp ook moeten gebruiken voor kleine puzzels die je tijdens het avontuur tegenkomt, en je kan er geheime doorgangen mee vinden. Dit zorgt ook weer voor extra variatie in de gameplay. Hoewel Luigi’s Mansion 2 al meer dan 10 jaar oud is, kan het spel zich nog gemakkelijk meten met titels van vandaag de dag – tijdloze gameplay dus.

Er zijn in totaal vijf landhuizen die je zult onderzoeken tijdens het avontuur. Deze hebben elk hun eigen thema, waardoor ieder huis er weer anders uitziet. Zo worden de omgevingen niet eentonig en in alle huizen valt bovendien genoeg te zien en geld te vinden, dit in alle hoeken en gaten. Hierdoor word je aangemoedigd om alles grondig te onderzoeken. Het geld is niet nutteloos, want dat gebruik je om upgrades voor je Poltergust 5000 en zaklamp te bemachtigen. Deze upgrades worden automatisch ontgrendeld en geïnstalleerd zodra je een bepaald bedrag hebt gespaard. Hiermee kan bijvoorbeeld je stofzuiger harder zuigen, waardoor je spoken sneller vangt, of je kunt langer gebruikmaken van de dark light-modus van de zaklamp.

Extra modus

Buiten de campagne is er, net als in het origineel, een extra coöperatieve modus aanwezig, genaamd ScareScraper. Deze modus is zowel lokaal als online te spelen en hierin moet je met maximaal drie andere spelers verschillende etages van een hoge toren doorkruisen, waarbij je steeds sterkere vijanden tegenkomt. Dit valt te vergelijken met een Horde modus. Hoewel het niet origineel is, is het een leuke extra die voor nog meer uren aan gameplay zorgt bovenop de 12 à 15 uur die de campagne in beslag neemt.

Conclusie

Luigi’s Mansion 2 HD heeft nog maar weinig van zijn charme verloren sinds het origineel voor de Nintendo 3DS uitkwam in 2013. De gameplay is nog steeds erg vermakelijk en de geüpgradede graphics zorgen ervoor dat het spel goed mee kan met de titels van vandaag de dag. Het derde deel van Luigi’s Mansion is in vrijwel alle opzichten beter, maar de kwaliteitsverschillen zijn niet heel groot. Er valt hoe dan ook meer dan genoeg plezier te beleven aan Luigi’s Mansion 2 HD. Of je nu een nieuwkomer bent of het origineel reeds kent, of zelfs helemaal bij bent met deel drie; het opnieuw bezoeken van deze game is de moeite waard.